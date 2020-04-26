方正證券旗下上市債券First FZ Bond Limited（5275）發公告指，公司現正提出要約，以現金購買最高為最高接納金額的發行在外，並於2020年到期6.9厘的2億美元擔保債券，接納購買每1,000美元本金額債券的應付價格將為900美元。該公司將對根據要約獲接納購買的債券支付應計利息，並已於今天向合資格持有人提出購買要約，並將於今年5月5日下午四時正（倫敦時間）截止。

該公司指，要約旨在改善及押後該公司的債務到期狀況，屬公司負債管理項目的一部分。公司又稱，倘若有效交回的債券本金總額高於最高接納金額，公司將按比例接納購買債券，以致獲接納購買債券的本金總額不高於最高接納金額。倘若須作出任何有關按批例分配，公司如必要將向下湊整，以確保所有購買的債券的最低本金額為20萬美元，而超出的部分1,000美元的完整倍數。

該公司又指，倘若應用按比例分配將導致公司自任何合資格持有人，接納本金額低於20萬美元的債券；或因按比例分配而未獲購買的債券的本金額低於20萬美元，則公司可選擇悉數接納或拒絕受理所交回的該等債券。