綠城中國（3900）公布，向A股上市的新湖中寶（滬：600208）配售3.23億股，每股配售價為9.5元，較上周五綠城收市價7.01元溢價36%，籌資30.685億元，將用於一般企業用途，償還貸款及或用作一般營運資金。該批股份佔集團已發行股本的14.88%，擴大後股本的12.95%。

據目前綠城中國股權結構，中交集團及九倉（0004）為集團第一、第二大股東，若配售完成後，新湖中寶將成為集團第三大股東兼主要股東之一。

集團董事局認為，引進新湖中寶作為戰略股東，將為加強與新湖中寶集團的戰略交流與合作創造機會，認購事項提供了一個很好的機會以籌集更多資金用於集團的業務運營，夯實資本基礎，增強其財務狀況，並擴大公司的股東基礎。

近期，綠城已向新湖中寶收購多個項目，包括上周日宣布以19億元（人民幣‧下同）向新湖收購上海青藍國際城住宅項目第二期35%權益，另外以3.79億元收購新湖所持瀋陽3個房地產開發項目的35%股權。今日新湖中寶亦公布，為共同合作開發啟東「海上明珠城」，分別以11.51億元及6.72億元，即合共18.23億元向綠城轉讓浙江及南通項目。