本地連鎖快餐店大家樂（0341）發盈警，集團料截至今年3月底止年度純利將按年大跌85%至90%，主要因年度收入減少以及經營成本高企所致。大家樂在截至去年9月底止的中期業績，純利已按年減少34.5%至1.497億元，以集團上一財年純利約5.9億元，以及預期全年最多大跌九成計，意味下半年倒蝕逾9000萬元。

集團指，在截至今年3月底止財政年第四季，因新型冠狀病毒爆發影響令利潤下降幅度加大甚至錄得虧損。其主要營運所在地區之商業運作及顧客消費受到今年1月始爆發的新冠病毒嚴重影響。經歷該財年上半年市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的打擊後，集團第四季度的業務表現，因業務及營運進一步受到新冠病毒的影響而遭受更嚴峻的衝擊。

大家樂指出，一直密切注視市場狀況並調整商業策略及運作以求減少負面影響。為刺激銷售而推出簡便餐單，提供平價餐點並廣泛推廣。因應保持社交距離趨勢，市場推廣將專注增加外賣及外送速遞。集團又指，實施積極措施控制租金、勞工及食材成本，並嚴謹管理營運資金，確保現金流穩健及現金狀況良好以渡過目前的經營困境。