因應現時新冠肺炎疫情所需，匯豐宣布，該行將與AXA安盛合作，加推免費商業保險額外保障。直至2020年12月31日，已投保「商業快易保」、「辦公室萬全保」及「零售萬全保」的中小企客戶，當其承保地點發現新冠病毒確診個案時，將可獲免費「清潔及消毒費用」保障，即最高可獲賠償額3000元的一次性專業清潔公司的清潔和消毒服務，客戶無需額外保費或預先登記。

該行又指，新客戶亦可享免費「室內霧化消毒」服務。直至2020年6月30日，新保單客戶只需符合最低首年保費要求，即最低首年保費須超過2000元（｢商業快易保｣除外），便可獲贈一次「室內霧化消毒」服務，以保持清潔安全的工作環境。此外，該行將與AXA安盛合作提升為中小企而設的一般保險數碼平台，並簡化投保程序。

匯豐香港工商金融主管趙民忠表示，中小企是香港的中流砥柱，正面對著疫情和市場不斷變化的挑戰，因此現時為他們提供支援至為重要，又指該行的保險客戶重視員工福祉，冀藉着新添的保障，令他們的日常業務運作更簡單安全。

AXA安盛行政總裁尹玄慧表示，公司深明是次疫情為香港企業帶來壓力，相信透過提供免費清潔和消毒服務，能為其中小企客戶在疫情下，減少業務營運上的一些負擔。