近日金管局多次出手入市再引起市場關注，財政司司長陳茂波在網誌發文指，近期的新冠肺炎疫情雖令港股一度顯著隨外圍受壓，但未見大規模資金流走。相反近期港匯持續偏強，徘徊在7.75兌一美元的強方兌換保證水平，甚至多次觸及這個上限，正好反映有資金流入，而無論資金流入或流出，聯匯機制都發揮維持港元匯率穩定的作用。

陳茂波指，按目前看來，近期雖然有資金持續流入香港，但並不存在大型投機盤或市場操控式的買賣。回顧2008年環球金融海嘯後，流入本港的資金約一萬億港元，至今流走的不足一千四百億元，其餘的仍留在香港。因此，本港利率長期在低位徘徊。

他又指，香港沒有外匯管制，港元自由兌換，資金可自由進出。但港元匯率在聯匯制度的有效運作下一直保持平穩，港元市場亦一直運作暢順有序。換句話說，即使在可見將來市場出現資金流走，港匯轉弱甚至觸及7.85兌一美元的弱方兌換保證，行之有效的聯匯制度都會繼續發揮作用，維持港元匯率穩定。有效的聯匯機制讓市場對香港的聯繫匯率制度保持信心。而這對香港的經濟以至社會民生所起的穩定作用，更是重要。

此外，陳茂波指，市場上港元資金的規模以及進出情況，不單會令港元匯率波動，還會影響銀行的流動性以至借貸意欲，對企業資金周轉造成壓力，亦即同時關繫到上述金融安全工作的第二大要點。近來疫情令經濟活動瞬間冰封，企業資金鏈斷裂，萬一出現倒閉、裁員潮可能對社會民生和銀行體系造成影響。故為了確保銀行的流動性和放貸的空間，他已聯同金管局的同事確保市場上的港元資金、美元資金以及銀行內部的資源，都處於較充裕的狀態，冀能便利銀行積極向企業提供貸款，以渡過目前的經濟難關。當中預算案中提出協助企業周轉的百分百政府擔保特惠低息貸款計劃，在推出後的首四天已批出180宗申請，涉資逾4億港元。

至於房地產市場，他指經過多輪的審慎宏觀需求管理措施，加上目前整體供應仍屬偏緊，即使目前樓價仍處市場較難負擔的高水平，但住宅物業市場出現斷崖式下跌的風險不大。