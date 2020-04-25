新冠肺炎疫情在美國有趨緩跡象，部分州允許準備重啟業務，美股三大指數周五升逾1%，道指上升1.11%，收報23775點，標普500指數上升1.39%，收報2836點，納指上升1.65%，收報8634點。

不過4月份經濟活動停頓，美國5星期內首次申領失業救濟金人數累計起過2600萬人，美股三大指數全周仍跌，標普500指數下跌1.3%，道指下跌1.9%，納指下跌0.2%。

U.S. Bank Wealth Management美國首席投資官Eric Freedman認為，恢復正常的經濟活動可能需要幾個月時間，投資者或高估美國企業恢復正常運作的速度，標普500指數可能會下跌5%或更多。大市可能進入橫行整理，在更大幅上升前，或先有小幅下調。分析師預計，標普500指數成份股公司首季收入將下降15%，其中能源行業的利潤預計將下滑60%以上，引發市場對債務違約、裁員和可能破產的擔憂。

標普500指數11個行業指數全部上升，其中信息技術行業上升2.1%，材料行業上升1.5%。昨日科技股做好，蘋果和微軟均升超過1%，而亞馬遜上升0.4%，創收市紀錄新高，三間公司將於下周發布首季業績。市傳波音計劃將787客機的產量削減約一半，波音急跌逾6%。