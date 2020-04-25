5月紐約期油以負油價結算，中國銀行（3988）追縱原油產品「原油寶」買家不但損失全數本金，更要倒蝕收場，不少客戶不滿中行未有斬倉止蝕。中行昨晚發布聲明回應指，就「原油寶」產品掛鉤5月合約負結算價格事宜，持續與市場相關機構溝通，就4月20日市場異常表現進行交涉。該行將繼續全力以赴維護客戶利益，未來進展情況將適時與客戶保持溝通。

中行表示，對投資「原油寶」產品遭受損失深感不安，該行一直在積極傾聽客戶心聲和市場關切，全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。

中行指，4月20日是「原油寶」美國原油產品當期結算日，約46%中行客戶主動平倉離場，約54%中行客戶移倉或到期結算處理，包括好倉或淡倉客戶。今年以來國際原油價格劇烈波動，該行自4月6日起，通過短信、電話、公眾號、官方微博等多種渠道，向「原油寶」客戶多次進行針對性風險提示，特別是4月15日以後，每日向客戶進行風險提示。

中行在2018年1月開辦「原油寶」產品，為境內個人客戶提供掛鉤境外原油期貨的交易服務。其中，美國原油品種掛鉤芝加哥商品交易所CME的德州輕質原油（WTI）期貨首行合約。