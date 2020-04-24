房委會宣布，今日向參與資助出售單位按揭的銀行及財務機構發出信件，確認並同意參與銀行及財務機構，可向資助出售單位的按揭人提供「還息不還本」的安排，延期償還本金最多12個月，而按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月。延期償還本金期可最遲於2020年12月31日開始。

上述安排適用於資助出售單位計劃（包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃 ）的一手市場及第二巿場計劃。

房委會發言人指，為鼓勵參與財務機構為購買資助出售單位人士提供按揭貸款及較優惠的按揭條款，房委會為它們提供按揭貸款保證，即是在按揭貸款保證期內及指定情況下，由房委會承擔借款人拖欠的按揭還款 。

銀行公會表示，會員銀行將全力支持及配合，並適時公佈具體安排。公會指出，一直鼓勵會員銀行因應經濟情況，配合政府與金管局推出不同的金融支持措施，充分發揮銀行在金融紓困中的積極作用。今年以來，銀行業界已為中小企及個人客戶推出多項紓緩措施。業界將繼續密切關注疫情及經濟情況，與社會各界保持緊密溝通，並不時檢視現有措施，研究及推出適切的措施，與客戶共同應對當前挑戰。

匯豐發言人表示，將會把還息不還本的安排伸延至房委會的資助出售單位，有關細節將會適時公布。

中銀香港（2388）隨即宣布，自下周一（27日）起，物業按揭貸款延期還本措施的涵蓋範圍，將延伸至香港房屋委員會的資助出售單位，同時亦支持附有發展商二按的按揭貸款延期還本的申請。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛歡迎金管局及房委會的決定，期待有關銀行可以積極參與及在短期內公布細則，並精簡申請及審批程序，讓有困難的業主在6月就可以鬆口氣。