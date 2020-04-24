「蘇州相城區各區級機關和企事業單位，工資通過工農中建四大國有銀行代發的工作人員，將在4月份完成央行數字貨幣(DC/EP)數字錢包的安裝工作。5月，其工資中的交通補貼的50%將以數字貨幣的形式發放。」中國《科創板日報》報道指出，中國已準備就緒，並開始在深圳、蘇州、成都以及雄安這4個城市，推行電子貨幣內部測試，意味中國將成為全球首個發行電子貨幣的央行，究竟什麼是DCEP？

所謂的DCEP即是Digital Currency Electronic Payment，是由中國人民銀行發行、具有價值特徵及流通現金（M0）屬性的數碼支付工具。由於人行發行的DCEP，DCEP與人民幣有相同法定地位，相當於電子版人民幣，除了具有法律補償性外，規定任何中國機構及14億人民不能拒絕DCEP。

目前DCEP正在上述4個城市進行內部測試，特別是透過DCEP發放補貼金，未來DCEP甚至可以直接發放工資、個人貸款又或者特定的現金。雖說人行沒有限制DCEP以那一種技術進行兌換，商業機構/銀行可以利用區塊鏈技術、透過傳統帳戶又或是電子支付工具如支付寶等，人行均不會干涉。不過大家要清楚明白，無論用那一種技術兌換DCEP，中央今後對每一分一毫電子貨幣的走向均瞭若指掌。

不少評論集中討論DCEP如何監控14億人的一舉一動，關於這點幾乎沒有質疑的空間，但我傾向集中說說他的經濟作用，特別是在經濟被疫症摧殘下推出DCEP的價值。

DCEP功能有五，分別是1）降低發行現鈔的成本及打擊假鈔問題、2）人行更靈活地控制貨幣供應、控制銀行貸款及直接融資、3）推出非常規貨幣政策、4）限制資金流失及洗黑錢、5）阻止貪污囤積巨鈔問題。先講講非常規貨幣政策，簡而言之，即是人行可以針對經濟表現欠佳的地區推出短期負利率措施，達到即時刺激經濟的目的。

除了推出短期負利率等非常規措施，更極端的措施可以限制DCEP作某特定用途，例如向市民額外發放1,000元人民幣資金，但資金只能用作購買受限制糧食之用，變相達到上世紀計劃經濟時中國居民供應票證的目的。

什麼是中國居民供應票證？簡單點即是類似糧票的生活品購買券，是中國實行全民供給體制時向居民發行的商品購買票證，這種票證可以分為糧票、副食品券、工業券等等，分門別類。

當然，DCEP化身糧票只會在中國經濟或糧食供應出現極端問題時才會出現，但這年頭面對原油期貨負油價、美股多次熔斷、供應鏈斷裂及各國糧食供應緊張等現狀，央行為極端經齊環境作準備並不意外。

除了可以靈活地控制及推出經濟救市措施外，最重要是防止資金外流。你知我知中國政治及經濟問題複雜難料，不少中國人傾向將資金搬到海外囤積，DCEP雖說具有公眾匿名的特性，但大額交易須要具名及央行可以對任何一筆帳款進行核查，變相監控14億人。

電子人民幣對14億大多數中國人而言可能帶來便利，但對於小撮富可敵國的國民及官員家族而言是惡夢，君不見現在下馬的貪官都喜歡在家裡囤積外幣？推出DCEP後可以「關門打仔」。

李鴻彥

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