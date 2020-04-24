匯控（0005）今日召開股東會，主席杜嘉祺在聲明中再次為取消派息致歉，指有關行動絕非輕率作出，並且反映英國監管機構的觀點，即是在新冠肺炎的前所未見的局勢下，匯豐與其他同業應採取額外的謹慎措施，才能於現在及長久將來支持客戶。

杜嘉祺表示，董事會於較充分掌握疫情的經濟影響後，將於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策，並會考慮股東的意見、其他相關群體的利益，以及匯豐的財務表現和資本狀況等其他因素。

匯控2月公布全年業績時業務重整計劃，行政總裁祈耀年在其聲明中表示，該行現正推行多項轉型計劃，但考慮到新冠病毒疫情的影響，亦為了保障員工及客戶的利益，部分項目已經暫停。該行希望員工目前能夠專注於為客戶提供支援，裁員計劃會增加業務的營運風險，為已經面對困境的員工帶來更多不確定因素，不宜在此刻實施，將暫緩相關的裁員計劃。

祈耀年指，該行已開始整合批發業務的中後勤職能，而零售銀行及財富管理業務與環球私人銀行業務的合併工作亦進展良好，日後將成為一體化的財富管理及個人銀行業務。

該行亦會持續投資於部分重要的數碼轉型計劃，並將繼續詳細規劃整個方案，從而能夠於適當時機按部就班推行。現時的經營環境與2月份大不相同，需要考慮應採取哪些額外措施，應對疫情結束後的新形勢。

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