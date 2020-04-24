中國人民銀行昨日公布去年10月進行的城鎮居民家庭資產負債調查結果，結果顯示，中國城鎮居民家庭資產配置高度集中於房產，佔比近70%，金融資產佔比較低，只略高於20%，但金融資產負債率相對較高，達到44.6%。其中，自住型房貸家庭的債務風險突出。

調查顯示，城鎮居民家庭戶均總資產317.9萬元（人民幣，下同），家庭資產以實物資產為主，住房佔比近7成，住房擁有率達到96%；金融資產佔比較低，僅為20.4%。而家庭負債結構就相對單一，負債來源以銀行貸款為主，其中房貸是家庭負債的主要構成部份，佔家庭總負債的75.9%。

報告指出，自住型房貸家庭的債務風險較突出，資產負債率、金融資產負債率和月償債收入比例分別為24.2%、151.3%和33%，均為各群組中的最高值；相比之下，投資型房貸家庭的三項指標僅略高於平均水平，債務風險要小得多。

報告亦顯示，部分低資產家庭資不抵債，違約風險高。受調查家庭中，總資產低於10萬元的共有792戶，這些家庭的資產負債率為30.7%，遠高於其他家庭，其中有106戶家庭的資產負債率超過了100%。

這次調查是人行於去年10月中下旬進行，在全國30個省市訪問3萬多戶城鎮居民家庭。人行指，這是中國關於城鎮居民資產負債情況最為完整、詳實的調查之一。

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