證監會今日向業界發通函，指原油期貨市場波動前所未見，且在本港公眾假期期間該市場將會繼續運作，敦促商品期貨經紀行嚴密監控風險。證監會表示，最近發現兩家經紀未能在原油市場波動時收回大額孖展金，嚴重違反速動資金有關規定，但現時違規事項已經解決。

證監會表示，經紀應採取多項措施控制風險，包括迅速收取未清償的追繳孖展金，於收取充足孖展金額後才開新倉。證監會又強調，經紀應密切留意結算所對保證金規定作出的更改，審慎評估有關風險，並在市況大幅波動時進行壓力測試，計算速動資金。

歐達禮：不可因只價低便入場買賣

此外，證監會表示，於當下市況，商品期貨經紀行必須重新評估客戶的財政能力是否足以承擔損失，不應為無能力承擔潛在損失的客戶開新倉。該會強調，持牌人必須確保買賣期貨、期權及其他衍生產品的客戶明白有關產品的性質和風險，並有足夠淨資產承擔風險及潛在損失。

證監會行政總裁歐達禮表示，買賣原油相關金融產品的風險大幅飆升，各公司應審慎地管理有關風險，以保障投資者。他續指，投資者應只買賣他們完全了解的金融產品，而非純粹因相關資產的價值跌至低水平便進行買賣。

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