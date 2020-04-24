高盛發表報告指，自吳光正家族提出將會德豐（0020）私有化以來，不時有投資者詢問，還有那些股份具潛在的私有化價值。該行認為，若以會德豐獲私有化的主要特徵，如大股東持股逾55%、被私有化者淨負債少於10%、私有化後可簡化架構、大股東過去兩年增持被私有化的公司逾1%，加上股價造價差過環球金融危機的話去分析，其估計，尖沙咀置業（0247）及信和置業（0083）、恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101），以及文華東方，符合以上私有化分析架構內所列條件。

該行又指，符合私有化條件者，以尖置及信置為例，信置造價比環球金融危機時為低，但是卻淨持現金，加上大股東透過以股代息增持，與其分析架構脗合。恒隆地產方面，造價亦同樣低過環球金融危機時，加上母公司恒隆集團出手增持，亦為另一可以留意的潛在私有化例子。

至於文華東方方面，其母公司怡和策略過去2至3年入市增持，造價只有20年度預估的市賬率0.4倍，持股又高達78%，因此只需4.06億美元便可實現私有化，以怡策淨持現金17.6億美元，收回文華東方後其手持2.61億美元可抵銷私有化代價，因此亦有機會被私有化。

其又認為，另一可以留意具私有化潛力的公司是新濠國際（0200），現價和資產淨值折讓達59%，但是之此增持新濠博亞3個百分點至59%。

不過，高盛認為，太古A（0019）、赫斯基、怡和控股及和記港口私有化機會較細。