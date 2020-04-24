新世界發展（0017）宣布，委任現職新世界中國董事兼行政總裁、廣東省政協委員及絲綢之路國際總商會副秘書長黄少媚，以及集團人力資源高級總監趙慧嫻，出任執行董事，於5月1日起生效。 同日集團執行副主席兼總經理鄭志剛，則改任為執行副主席兼行政總裁。

根據公布，現年40歲的鄭志剛博士將自5月1日起，改任以上職務，其將每年收取董事袍金35.5萬元，將獲取酬金包括每月薪金及津貼逾200.4萬元及酌情性質的週年花紅，亦擁有公司450萬股及公司授出購股權附帶之相關股份573.65萬股之個人權益。在2019年6月底止年度年報顯示，他每年所獲現金待遇為董事袍金為60萬元，但沒有薪金及可酌情花紅，只有其他福利260萬元。

至於新委任的黄少媚， 自2015年10月加入集團出任新世界中國地產副行政總裁，並於今年2月擢升為新世界中國地產董事兼行政總裁。

黄少媚曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家地產發展上市公司擔任華南地區董事總經理。她現為廣東省政協委員及絲綢之路國際總商會副秘書長。

另一獲委任的新任執董趙慧嫻，於2004年加入新世界，現為人力資源高級總監。她負責規劃及推動集團全方位人力資源策略及政策。她加入新世界前，曾於資訊科技及通訊科技服務業及地產發展業內的知名企業擔任管理工作，於人力資源及企業管理方面擁有逾20年經驗。

同時，黃、趙兩人將分別在其獲委任為本公司執行董事生效後，成為董事會轄下執行委員會成員。

新世界表示，新的人事任命將董事會的女性成員比例提高至25%， 比例為香港主要地產發展商中最高， 並高於香港恒生指數成份股企業的13.6%。

鄭志剛稱，引入更多的女性成員能為上市公司董事會的決策帶來更多元的角度及 觀點，從而提高決策效率和管治水平。

記者：陳偉燊

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