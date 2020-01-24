【新冠肺炎】Deliveroo外賣員可免費快速檢測 確診援助金2萬元
文章日期：2020年4月24日 17:35
外賣平台Deliveroo（戶戶送）宣布，伙拍非牟利計劃Project Screen by Circle，為所有送餐員提供免費新冠肺炎快速測試，此外，公司將聯同眾安國際為確診新冠肺炎的送餐員提供2萬元的緊急援助金。送餐專員將收到戶戶送發出的電郵，以供他們提出檢測申請，據了解，今午開始接受送餐員申請，首小時錄得超過600份申請。
目前，香港市民可按成本價985元從Project Screen訂購新型冠狀病毒測試盒，而在私營機構進行新型冠狀病毒測試的收費則為3,000至4,000元。戶戶送的送餐專員可在戶戶送與Project Screen的贊助下免費測試。
戶戶送香港區總經理羅家聰表示，送餐員的安全一直為戶戶送的首要考慮，冀在這艱難時刻，迅速高效地為他們採取應對措施。CircleDNA 行政總裁楊聖武表示，尤其是在重啟經濟及逐步放寬入境限制的時候，檢測就變得更為重要。眾安國際總裁許煒表示，將「ZA抗疫保障金」延伸至戶戶送的送餐專員，希望為他們鼓舞打氣，共同抗疫。
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