【少碰為妙】美證交會主席公開警示投資者慎投中概股
文章日期：2020年4月24日 16:59
美國證監會（SEC）主席Jay Clayton日前警告投資者，在市場動蕩後進行投資組合調整倉位時，將資金投入中國企業要三思，因中國企業在公開信息方面存在持續問題。Jay Clayton接受訪問時更形容，那些看起來好像是一份美國上市企業的報告，但其實不一定是同一種投資，風險有所不同，很難察覺。
Jay Clayton又指，美國證監會與上市公司監督委員會（PCAOB）一直努力想取得中國公司的審計報表，但是到現在PCAOB仍然沒有接觸那些資料的權限。Jay Clayton直言就此感到沮喪，因為從財務報告的角度來看，代表美國監管部門對中國企業運營的的監督不足。
根據2002年設立的索克思法案，PCAOB有權對審計在美國上市企業賬目的會計師事務所進行監管，但儘管許多中國企業在美國上市，卻不遵守這項法案。而本月初，美國上市的瑞幸咖啡自曝財務做假22億元人民幣，令投資者再次警覺中概股的審計風險。
另一方面，立場鷹派的Hayman Capital創始人Kyle Bass、參議員Marco Rubio等亦向美國證監會施壓，要求中國公司遵守與其他美國上市公司同樣的規則，包括美國投資者可以向財務虛假的中概股提出集體訴訟，為投資者提供更多保護。
作為中概股的代表，阿里巴巴（9988）今日跌3%，再次跌穿200元大關，收報198元。
其他報道
【港股收市】恒指跌145點 守20天線 一周跌548點 瑞聲逆市升2.8%