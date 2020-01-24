港股今早受瑞德西韋無效報道，以及多隻股份近期抽水影響而低開132點，午後跌幅雖然收窄，但美股期貨下跌，恒指於收市競價時段急挫，收市跌145點或0.61%，報23831點，守住20天線(23814點)，成交金額827億元，較上日減少14.24%；國指跌47點或0.49%，報9656點。

恒指過去5個交易日累跌2.25%或548點，而國指過去5個交易日累跌1.62%或159點。

蘋果新iPhone SE出貨，瑞聲（2018）今日逆市上升，升2.88%，收報37.45元，是升幅最大的藍籌。

中午發盈警的九龍倉置業（1997）跌3.44%，收報29.45元，是跌幅最大的藍籌。

油價回升，中海油（0883）升0.83%，收報8.51元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；不過中石油（0857）跌0.37%，收報2.69元；中石化（0386）跌1.06%，收報3.74元。

科技科網股下跌，騰訊（0700）跌1.26%，收報406.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。阿里巴巴（9988）亦跌3.1%，失守200元關，報198元。

康方生物（9926）今早掛牌，收市報24.3元，較上市價16.18元，升50.1%，不計手續費一手賺8120元。

京信通信（2342）折讓11.5%配股，公司正副主席亦同時減持。京信通信收市跌8.1%，報3.17元，今早曾挫11.59%，低見3.05元。

京東配售3400萬股金蝶國際軟件（0268）股份，折價約6.1%。金蝶最多曾挫7.9%，報11.38元，收報11.6元，跌6.1%。

金山軟件（3888）發可換股債券，股價曾挫8.5%，低見25.65元，收報26.15元，跌6.77%。

中國燃氣（0384）向若干合資格僱員及人士分別授出1.09億股及近1.6億股份期權，行使價為每股23.8元，收報25.7元，升7.9%。

昨日公布業績的兩隻內險藍籌個別發展，平保（2318）跌0.96%，收報77.3元；中人壽（2628）升0.13%，收報15.84元。

今早公布的本地私宅施工量按季大跌78%，地產股向下，恒地（0012）跌0.64%，收報31.05元；新地（0016）跌1.54%，收報102.6元；新世界發展（0017）跌0.91%，收報8.74元；長實集團（1113）跌1.16%，收報46.95元；信置（0083）跌0.57%，收報10.54元。

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