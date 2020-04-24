本港首間虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）至今開業一個月，今日公布首批用戶的統計數據，發現當中有七成用戶為40歲以下人士，最年長的用戶則為87歲，而最快的開戶時間為2分14秒。ZA Bank零售銀行主管吳忠豪今於電話會議中指出，雖然具體用戶數未能披露，不過整體而言是有增長，而他本人亦對目前的用戶數增長感滿意。 他同時表示，收到最多的用戶查詢多是關於ZA Bank何時會有提款卡或ATM提存服務，並指公司明白用戶殷切的需求，正積極籌備。

根據眾安銀行所提供的數據，首批用戶當中有67%均為男性。吳忠豪笑言，這或許是與男性對新科技更感興趣有關。他又認為，新冠肺炎疫情下，提高大眾對無接觸式銀行服務的接受程度，不僅是虛擬銀行會受惠。他續指，該行的存款息率已經考慮到銀行同業拆息（HIBOR）及市場情況，相信同業間不會出現價格戰。

目前，該行活期存息為1厘，而3個月的港元定存息率則為1.5厘。眾安銀行首批用戶中有逾三成人，均在晚上八點至早上八點期間開戶，而在剛過去的復活節假期亦有近300人成功開戶，反映虛擬銀行的運作有「7x24」的無間斷服務的優勢。

有趣的是，眾安銀行同時收集了首批用戶的星座及生肖，並發現屬天秤座、天蠍座及獅子座的用戶較多；生肖方面則有較多的用戶屬龍、狗、豬及蛇。

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