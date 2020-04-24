政府早前推出第二輪抗疫基金，當中810億元用於「保就業工資補貼計劃」。不過，美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，保就業計劃以強積金為申請津貼關鍵，政府預料有約150萬人能受惠，但以全港377萬就業人口計算，受惠打工仔只有40%左右。

事實上，梁柏基指出，如果根據積金局截至去年底數據，香港僱員人數為346萬人，但有供強積金的僱員數目只有263.9萬人，則大約有82.1萬名僱員並沒有強積金帳戶，再加上臨時工及以支票出糧人士，這三類人士都無法受惠於保就業計劃。

梁柏基表示，自政府公布計劃後，美聯金融收到有關強積金的查詢急增約三成，主要來自僱主，而最近兩個月來自僱主及僱員的查詢數亦接近100宗。從這些查詢中發現，部份中小企僱主並未為僱員供強積金，原因一來對強積金供款認知不足，二來誤會強積金信託公司會因僱主公司規模細而不受理申請。

梁柏基建議，如果未為僱員供強積金，但有意申請保就業計劃，僱主首先應及早補交今年1月至3月的強積金供款以及罰款，以每月最高供款額，僱主加上僱員合共3000元計算，須繳交罰款只是150元。不過梁柏基提醒，補交後能否獲批資助，最終仍要由政府來決定。

至於僱員，梁柏基也建議應該盡早找專業人士協助，整合個人強積金戶口，便於管理之餘也能減少不必要的管理收費。

記者：陳子凌

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