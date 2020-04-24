根據路透報道，在日前5月份原油期貨出現前所未有的抛售盤，致周一跌至負40美元後，美國多家大型折扣證券商如TD Ameritrade Corp等，落實限制客戶購入部分原油合約開新倉。

美國原油期貨受到市場供應過剩及需求疲弱影響，周一重挫，使基金經理及散戶投資者可能不得不持有數千桶原油，他們亦根本無法找到儲存這些原油的地方。這觸發市場恐慌，致美國5月份原油期貨合約，從每桶18美元大跌到負37.63美元收市，意味着期油賣方要倒貼售油。

TD Ameritrade更對客戶表示，將只允許客戶對6月及7月份以及所有美國原油期貨平倉。該公司期貨和外匯業務董事總經理J. B. Mackenzie表示，他們是根據過去一周原油市場的波動和流動性做這一決定。這使得市場能夠繼續回到以前的流動性和波動性水平。

另外兩家證券商，位於英國倫敦的Marex Spectron及國際資產控股(INTL FCStone)更表示，周一的高波動性交易，令持倉者出現高額虧損後，他們正限制客戶開新倉。Marex限制許多客戶，不得建立美國原油和布蘭特原油6月合約新倉，並提高保證金。 國際資產控股更指，鑒於市場極度且有不可預料的震蕩，因此他們採取行動保護規模較細的客戶，確保他們察覺到正在承擔的風險。

另一家美國證券商盈透證券亦於周二表示，為應付賬戶被強制平倉，因此預計出現8800美元的損失。

一些市場人士批評芝加哥商品交易所(CME Group) 讓期油合約跌至負值的做法，但是該所到昨日未有置評。

原油市場出現全年受壓，在新冠肺炎疫情惡化之際，加上沙特在3月初未能與俄羅斯達成減產協議，之後向市場大量供應低價原油，同時估計疫情導致原油需求驟降30%。在全球儲油設施迅速填滿下，證券商正在限制客戶買賣造價劇烈波動的近月合约，並施加保證金限制。

不過，據數位投資銀行的消息人士表示，他們沒有施加相關限制，但是小型公司則已經出手。

記者：陳偉燊

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