恒指低開後最多跌246點，至23,730點反彈，半日收報23,911點，跌65點或0.28%；國指跌0.18%。大市半日成交438億元。

科網沽壓沉重，阿里巴巴（9988）跌近3%，金山軟件（3888）金蝶（0268）跌7%；騰訊（0700）偏軟跌少1%。5G概念

京信（2342）跌8%，中芯（0981）中鐵塔（0788）跌2、3%。醫藥股受壓，石藥（1093）跌4%，微創（0853）跌7%。康方生物（9926）首日掛牌高招股五成，連帶其他生物科技信達生物（1801）康希諾（6185）升7%、3%。此外，服飾股做好，波司登（3998）急升逾一成半，安踏（2020）升近1%，燃氣、電力、汽車股做好。

波司登推出大額獎勵股份計劃，市場憧憬可以激勵管理團隊及員工協助公司發展，刺激股價急升。不過，公司業績改善有待市場需求恢復帶動。相比下，體育用品李寧（2331）剛公布第一季度業績，雖然受疫情影響，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)零售額按年倒退一至兩成，但電子商務錄得一至兩成增長，抵消線下銷售下滑部分影響。隨着店鋪逐步恢復營運，市民對健康、運動意識提高，有利行業或公司重回正軌。

股價方面，李寧低位回升後升至25元初見阻力，預計回調於50天線約21.5元有支持，可以趁回吐吸納，並以低收50天線作為止蝕位。

劉思明

明報資深評論員