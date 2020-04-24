報道指瑞德西韋測試顯示效果形同無效拖累市場氣氛，加上多間公司配股集資，恒指今早隨外圍低開132點，最多曾跌246點，低見23730點，半日跌65點或0.28%，報23911點，成交金額437億元；國指跌17點或0.18%，報9686點。

中海油（0883）升1.66%，收報8.58元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.27%，收報15.26元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.78%，收報39元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點；騰訊（0700）跌0.63%，收報409元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

京信通信（2342）公布折讓11.5%先舊後新配股，公司正副主席亦同時減持。京信通信半日跌8.4%，今早曾挫11.59%，低見3.05元。

彭博引述獲得的交易文件報道，京東以每股11.60元，配售3400萬股金蝶國際軟件（0268）股份，配售價較金蝶上日收市價12.36元折價約6.1%。金蝶最多曾挫7.9%，報11.38元，半日收報11.46元，跌7.2%。

金山軟件發可換股債券，股價曾挫8.5%，低見25.65元，半日收報26.1元，跌6.95%。

九倉置業（1997）中午發盈警，料中期盈轉虧，半日收報29.7元，跌2.6%。

昨日公布業績的兩隻內險藍籌個別發展，平保（2318）跌1.22%，收報77.1元；中人壽（2628）升0.76%，收報15.94元。

今早公布的本地私宅施工量按季大跌78%，地產股向下，恒地（0012）跌1.92%，收報30.65元；新地（0016）跌1.25%，收報102.9元；新世界發展（0017）跌1.02%，收報8.73元；長實集團（1113）跌0.95%，收報47.05元；信置（0083）跌1.32%，收報10.46元。

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