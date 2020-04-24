羅兵咸永道發布去年中國銀行業回顧與展望，該行中國內地金融業合伙人楊尚圓表示，今年市場報價貸款利率（LPR）續降、銀行需競爭優質資產，在銀行息差上會面臨壓力，新冠肺炎爆發亦會削弱銀行的信用卡等中間收入，減少非利息收入。不過中國經濟體系可望繼續平穩增長，貸款規模會有數個百分點，利息收入整體而言還會增加。

資產質量方面，楊尚圓預計，不良貸款率會稍為增長，但在可控範圍，不會出現歐美銀行撥備需增加多達3倍的情況出現。該行中國內地金融業合伙人姚文杰表示，各地區和行業的貸款質量差異較大，其中以環渤海、東北和東南沿海地區的不良率上升較為顯著，不良貸款額方面以東南沿海地區的增幅最多。行業方面，則以製造、批發零售和餐飲住宿業風險較高。

姚文杰指出，去年大型銀行和股份制銀行不良貸款率續降，但城農商行的不良貸款規模增加18.12%，不良率也有所上升，呈現雙升態勢。此外，這些銀行已增加不良資產處置，核銷與轉出的準備金額相當於2019年末不良貸款額的54.26%，2018年該比例為40.83%，可見資產質素壓較比大型銀行和股份制銀行更大。

記者：歐陽偉昉

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