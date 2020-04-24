國際評級機構穆迪公布，維持內房佳兆業（1638）企業家族評級「B1」，展望為 「穩定」。

穆迪指，本次評級反映佳兆業在大灣區市場的品牌影響力及銷售執行力，同時亦反映該公司良好轉化利潤較高的舊改項目，以及在深圳和廣州等一線及重點二線城市擁有優質土地儲備。

穆迪預計，公司將受益於大灣區內的利好政策支持、經濟實力以及日趨完善的交通和人口大量湧入。儘管全國銷售增長或將有所放緩，但得益於品牌支持，優質可售資源及核心市場的穩定經濟增長，預計佳兆業的銷售表現將可優於全國市場。

而在低於同行的平均土地成本下，以及隨著舊改項目對合約銷售的貢獻不斷增加，穆迪預計公司毛利率將在未來12至18個月內，從去年的29%逐步提升至最多32%。此外在在審慎拿地及舊改項目轉化增加的背景下， 公司的債務增長有望在未來1至2年內放緩。

穆迪上周五（17日）曾因新冠肺炎疫情和宏觀經濟疲弱因素，認為中國房地產的需求承受重大壓力，預計全國今年房地產銷售額按年跌5%至10%，並下調中國房地產行業展望至「負面」，是近5年來首次。

記者：陳子凌

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