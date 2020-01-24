美股三大指數個別發展，港股今早低開逾百點。恒指今早低開132點或0.56%，報23844點，成交金額37億元；國指今早低開42點或0.44%，報9661點。

騰訊（0700）領跌大市，開市跌1.6%，報405元，拖低恒指44點。其次為平保（2318）。該股首季純利按年跌42.7%。開市表現疲弱，跌0.83%，報77.4元。

藍籌中以中石油（0857）表現最好，開市升1.11%，報2.73元。其餘油股個別發展。中石化（0386）跌1.59%，報3.72元；中海油（0883）升0.47%，報8.48元。太古（0019）表現最弱，開市跌2.02%，報48.4元。

康方生物（9926）今早掛牌，開報23.5元，以招股價16.18元計，升45.5%。

京信通信（2342）配股，每股3.05元，較前收市價折讓11.59%。該股開市已大跌逾一成，開報3.1元。

中人壽（2628）首季保費收入升13%，新冠疫情賠付2320萬元。開市報15.98元，跌1.01%。

美高梅中國（2282）收益按年大減63%至2.72億美元；EBITDA更由盈轉虧。該股開報9.2元，跌0.33%。

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