恒指昨升83點，收報23,977點，成交金額965億元。美股反彈利好亞洲股市，但中港股市先升後回順，資金仍側重於科技股，騰訊（0700）偏強，金蝶（0268）、阿里健康（0241）創新高。板塊上，金礦、醫療設備、教育、物管仍不斷有股份創出新高。金沙中國（1928）公布季績後濠賭股強勢，航空股亦進一步走高，炒復蘇開始有點勢，可留意中國民航信息（0696）。

國際油價反彈，油股ETF、油股亦走高，帶動美股終止跌勢。美股僅較歷史高位相差15%，已超前了經濟復蘇非常多。樂觀看，中國及西方國家疫情已初步受控，只要多1個月時間左右便可重啟經濟，配合聯儲局的「暴力」救市，股市很難向下。但股市已V形反彈這麼多，實體經濟卻不大可能V形反彈，投資者對後市一定會猶豫有保留。會選擇性入市，也會比較傾向低吸高沽的短線投機。就算是連日強勢的板塊，往往也見尾市出現一輪沽盤。

金沙中國首季虧損1.66億美元，難言理想，股價卻有正面反應。其實很多板塊大家都已放棄了今年上半年以至全年業績，只要能持續經營，大家都以2021年盈利去計數。怎樣計？分析員大致以2019年的盈利作基礎，然後再稍作調整。邏輯上，上半年幾乎停業淨虧損，第三季重新啟航，第四季初步回復正常，則明年回到2019年水平，甚至略為增長亦屬合理。

受疫情打擊較航空股輕微

本欄此前在5.2元水平推介國航（0753），其後走勢衝高又回落，近日升勢開始有所增強。瑞信日前發表報告唱好，認為國內航空客量雖處低迷水平，但隨內地復工復產，境內航線輕微改善，料4月客量將按年減少70%，跌幅較之前兩個月小。航空業仍處困難時期，客量仍少、票價又低，但最壞情况已大致出現應該不會有異議。

現在主要問題有兩個，一是最終會虧蝕多少、帳面值會減少多少，事關估值多以市帳率計算。首季全行業虧損約300億元，假設第二季相若，甚至略為增加，筆者估計對三大航空股會有10%至20%的帳面值損失，但應在股價上反映。另一問題是旅遊業能否回復以往光輝、行業收入和股本回報率能否重返2019年水平。筆者相信沒有人有答案，但個人傾向是可以的。

時間是航空股的敵人，遲一天回復正常，虧損就會更加嚴重。中民航信雖然也有這個問題，但程度相對輕微得多。集團主要向航空公司、機場、旅客等全航空產業鏈提供信息技術服務、結算及清算、系統集成、數據網絡等服務。簡單一點，只要有航班和旅客便有收入，故今年與航空公司同樣面對零收入問題。成本方面，去年約為57億元，筆者估計約70%是固定成本，在零收入之下，虧損也不會小，但集團能輕易承受得起。與航空公司不同，中民航信更主要以市盈率作為估值標準。集團最風光是2014年至16年，每股盈利由0.56元升至0.83元，市盈率又從約10倍水平擴張至20倍以上，股價翻了幾番。2017年、18年先後面對成本上漲、經濟不景問題，盈利分別為0.77元至0.79元，股價反覆回落。2019年重拾動力，盈利創出新高，股價由去年8月約15元水平，到今年初升至20元以上。奈何又遇上疫情而再度大跌。今年業績基本上不用看，問題只差虧損多少。但假如明年能回到2019年水平，即每股盈利達0.87人民幣，市盈率便會降至13倍左右。以集團如此穩定的業務性質，這是很吸引的水平，是航空股以外的另一炒復蘇選擇。

[張兆聰 還看今朝]