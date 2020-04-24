美股三大指數個別發展，雖然上周首次申請失業救濟人數大增440萬，不過大市早段仍有較大升幅，道指曾升最多1.74%，但有報道指，瑞德西韋在首個隨機臨床試驗中失敗，拖累大市幅收窄。另外，美國眾議院以壓倒性優勢通過4,840億美元紓困法案。

《金融時報》報導，世衛閱覽了一份關於瑞德西韋的臨床試驗報告，而且在意外情況下發布了該報告。報告顯示，研究人員對237名患者進行了研究，經一個月的治療後，實驗及對照兩組致死率相當，形同無效。

世衛聲稱這份報告正在檢視中，但出於處理錯誤而不小心提早發布，「在世衛希望盡早得知研究及資訊的要求下，作者將文件提供給世衛時，不經意地將文件發布到網站上，之後在發現的第一時間就已經收回報告」。

研發瑞德西韋的藥廠吉利德指，該研究的結論存在「不適當的解讀」，「重點是，該項研究因為（病患）參與率過低而在初期就終止，沒有能力形成有意義的結論，因此並不具有參考價值。種種原因，這項研究結果是未完成的，串流數據顯示瑞德西韋有潛在效益，對病狀處於初期的病患尤其有效」。

道瓊斯工業平均指數收市升39.44點，或升0.17%。標準普爾500指數收市跌1.51點，或跌0.05%。納斯達克綜合指數收市跌0.63點，或跌0.01%。

埃克森美孚升3.21%%，報43.45美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而麥當勞跌2.38%，報182.04元，是跌幅最大的低道成份股。

科技股方面，蘋果收市報275.03美元，跌0.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1271.17美元，升1.01%，亞馬遜收市報2399.45美元，升1.52%，Facebook收市報185.13美元，升1.56%。

德國DAX指數收市升0.95%，報10513.79點；法國CAC 40指數收市升0.89%，報4451點；英國富時100指數收市升0.97%，報5826.61點。