阿里巴巴（9988）旗下阿里雲公布，推出規模逾3000萬美元（約2.33億港元）的「馳雲計劃」，支持全球各地新舊中小企（SME）客戶應用雲端科技解決方案。全球SME新客戶可由即日起至6月22日，透過阿里雲的官方網站申請援助，並可應用阿里雲一系列與雲端伺服器、雲端數據加密存儲等相關技術。至於阿里雲現有中小企客戶，亦可以在即日起至6月22日或之前申請產品優惠券，拓展或升級他們所使用的數據庫、網絡安全等雲端應用服務。

阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星指出，新冠肺炎疫情成為中小企商家的數碼化轉型的趨化劑，尤其是金融科技、物流等方面，亦都是遍布香港各行業。

他續指，在疫情影響下，有不少SME客戶都想加快線上營銷的進程，而阿里雲不論是透過「釘釘」或是其他自建平台，都可以在數據庫及物聯網（IoT）方面為本地中小企提供幫助。他更透露，目前已有不少本地傳統品牌如周大福（1929）、培力控股（1498）旗下農本方等合作，協助商家升級伺服器，跟上其業務增長。

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