彭博報道指，瑞信集團（Credit Suisse）因為瑞幸咖啡帳目造假，導致其亞洲貸款損失準備增加5倍。報道引述知情人士透露，瑞信共預留9700萬瑞士法郎（約7.71億港元）用於不良貸款，主要涉及三起案件，其中佔最多的是瑞幸咖啡。另外，內媒《財經塗鴉》獨家消息稱，美國證券交易委員會（SEC）已向中國證監會發函，希望就雙方配合徹查瑞幸咖啡進行徹查一事溝通。

內地銀保監副主席曹宇昨日亦於國新辦的記者會上回應瑞幸咖啡財務造假一事，指事件性質惡劣、教訓深刻，銀保監會將堅決支持，積極配合主管部門依法嚴厲懲處，意味中美雙方的監管部門或會聯手調查瑞幸造假。

瑞信是瑞幸去年在美國紐約首次上市時的承銷商，並且是為瑞幸創始人陸正耀提供的違約貸款最大債權人之一，提供約1億美元的保證金貸款。瑞信首席執行官Thomas Gottstein在周四接受訪問時不願評論事件，僅表示事件仍處於調查的起點，當中涉及的持份者很多，無法妄下判斷。

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