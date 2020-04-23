新創建（0659）表示，旗下義工隊「新創建愛心聯盟」繼早前向基層派發口罩及抗疫包後，聯同基督教勵行會服務中心合作，特別購置一批家居清潔用品包，並邀請新世界集團旗下仁山優社合作，特製尼泊爾語的家居清潔錦囊，以提醒他們正確使用清潔用品。同時，由 基督教勵行會社工按需要及實際情況作專業評估，透過轄下中心，直接派發予約200個來自佐敦區的基層少數族裔家庭。

該集團指，為進一步減輕有需要的少數族裔家庭經濟負擔，新創建愛心聯盟聯同基督教勵行會服務中心合作，購置的家居清潔用品包，當中包括可重用清潔手套、漂白水、番梘、消毒酒精及洗潔精等。

基督教勵行會多元色彩閃耀坊中心主任鄧紹基表示，不少居港的基層少數族裔是經常被遺忘的一群。他們往往因為語言不通，未必能全面掌握家居的防疫資訊。因此，他們與新創建合作派發小冊子及清潔用品包，同行抗疫。

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