中信銀行（0998）公布今年首季業績，集團歸屬於該行股東淨利潤按年增加9.36%至144.53億元（人民幣·下同），扣除非經常性損益後淨利潤按年增加8.7%，至144.11億元；營業收入錄得515.09億元，按年增加8.65%。每股基本收益0.3元，按年升11.11%。

期內，利息淨收入319.12億元，按年增加5.96%；非利息淨收入195.97億元，按年增加 13.32%。集團總資產為7.03萬億元，按年增加4.18%；貸款及墊款總額4.15萬億元，較去年底增加3.91%；負債總額6.48萬億元，較去年底增加4.22%；客戶存款總額4.28萬億元，較去年底增加5.91%。

與去年底比較，該集團不良貸款額為748.02億元，增加86.85億元；不良貸款比率為1.80%，上升0.15個百分點；撥備覆蓋率為177.37%，上升2.12個百分點；貸款撥備率為3.19%，上升 0.29 個百分點。

今年首季集團的核心一級資本充足率為8.92%，增加0.23個百分點；一級資本充足率為10.41%，上升0.21個百分點；資本充足率為12.67%，上升0.23個百分點。

集團稱，自今年初新型冠狀肺炎疫情爆發以來，已全力做好疫情防控的金融服務保障工作，會堅持「穩中求進」的工作總基調，主動加強各類風險管理，以及全力支持優質製造業企業及小微企業等發展。

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