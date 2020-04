next

自知之明好緊要,一失足隨時被人笑一世。愛德新能源(2623)今日宣布,要取消派發紅股,原因是公司過去6個月間最低收市價低過1元,不符合上市規則,所以要取消紅股發行。獨立股評人David Webb發文批評,之前董事們認為發放紅利可以回報股東長期支持,要不然是愚蠢,或者是說謊,發紅股的做法只是花錢將薄餅分成更小塊(costs money to cut the pizza into smaller slices)。

愛德新能源上個月建議每20股派1股紅股,而上市規則13.64A列明,「如發行人分拆股份或紅股發行後的經調整股價低於1港元(按分拆股份或紅股發行公布前六個月期間股份最低每日收市價計算),發行人不得進行該股份分拆或紅股發行。」

愛德新能源公布派紅股前6個月的最低收市價是0.035元,即是在宣布當日已經被取消資格,但「還不知道拚命掙扎」。更令人哭笑不得的是,愛德新能源由2017年4月初上市後,股價「原來沒有,從來都沒有」高過1元水平。

