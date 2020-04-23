金管局副總裁李達志以「市場流動性的重要」為題撰文表示，新冠病毒疫情蔓延多月，令環球金融市場出現重大波動，雖然港元同業拆息受環球美元緊絀牽連而稍為偏高，但港元貨幣市場仍保持運作有序，強調「維持銀行體系流動性正常運轉是非常重要」，有需要時會再推出增加流動性的措施。

他表示，這兩天資金流入港元觸發了聯繫匯率制度的「強方兌換保證」，截至今天中午，金管局已四次從市場買入美元，沽出總值77.1億的港元，進一步令銀行體系總結餘水平於本周五（24日）增加至668億港元，正好提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順。

他又指，金管局已公布在4月中至5月中期間，會分階段逐步減少發行合共200億港元的外匯基金票據，以釋出港元流動性，指如減發計劃全部執行，銀行體系總結餘會相應上升200億港元。

他表示，當局亦有顧及香港金融市場的美元資金需要，指美聯儲早前公布推出臨時FIMA回購（FIMA Repo Facility），以回購交易的方式，向所有於美聯儲開設美國國庫券戶口的貨幣管理當局，提供美元資金以紓緩環球美元拆借的緊絀情況，金管局一直與美聯儲積極商討和落實細節，並已宣布在5月6日正式推出「美元流動資金安排」，把從美聯儲取得的美元流動性投放至香港的銀行體系。

鑑於疫情對實體經濟和金融市場的影響，他指出，當局已為銀行體系提供額外的流動性緩衝，確保銀行間的拆借活動維持暢順的措施，金管局常設的「港元流動資金安排」包含多條支援銀行流動資金需要的渠道，為銀行提供即日、隔夜及有期流動資金，當局在去年8月已更新及整合了「港元流動資金安排」的框架，並於本月初亦向銀行發出通告，進一步闡述其中「備用流動資金安排」的細節，以及流動性比率的監管要求，為銀行提供更大的清晰度及更富彈性的流動管理。

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