平保（2318）公布首季業績，純利260億元人民幣(下同)，按年跌42.7%。

如剔除短期波動較大的損益表項目和管理層認為不屬於日常營運收支的一次性重大項目，所計算的營運利潤則按年升5.3%，達到359.14億元。

壽險及健康險業務實現營運利潤245.56億元，按年增長23.0%。首季壽險及健康險業務新業務價值164.53億元，同比下降24.0%。

平安銀行實現營業收入379.26億元，按年增長16.8%；淨利潤85.48億元，按年增長14.8%。

期內，平安壽險完成68萬件賠付，最快賠付耗時僅1分鐘，其中新冠肺炎責任賠付案件187件。平保未有交代相關賠付金額。

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