財政部、工信部、科技部及發改委聯合發布關於完善新能源汽車推廣財政補貼政策的通知，自即日起，將新能源汽車補貼政策實施期限延長至2022年底。為平緩補貼退坡幅度和節奏，原則上2020年至2022年的補貼標准，將分別在上一年基礎上逐步降低補貼比例，分別為按上一年補貼幅度降10%、20%、30%。

此外，有關新能源車的動力電池系統能量密度等技術指標，今年不作調整，適度提高新能源汽車整車能耗、純電動乘用車純電續駛里程門檻標準。通知又指，新能源乘用車補貼前售價須在30萬元（人民幣，下同）或以下，而為鼓勵更換電池的新商業模式發展與加快新能源汽車推廣，可換電的新能源車不受此限制。

新規定將即日起給予3個月過渡期，過渡期期間，符合2019年技術指標要求，但不符合2020年技術指標要求的銷售上牌車輛，按照對應標準的0.5倍補貼。補貼車輛限價規定將在過渡期後開始執行。

記者：陳子凌

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