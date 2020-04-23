【正式實施】市調機制5月11日起擴容 納恒生總指大、中、小型股
文章日期：2020年4月23日 17:25
港交所去年發布市調機制擴容諮詢，建議覆蓋範圍由現行的恒指、國企指數，進一步擴大到恒生綜合指數大型股、中型股及小型股3隻指數，涉及近500隻股票，意見當時獲七成市場人士贊同，後逐步推行。今日港交所提醒業界，5月11日新制將正式實施。
根據公告，恒生綜合指數大型股、中型股及小型股市調機制觸發點將分別設為5分鐘前最後成交價上下範圍10%、15%及20%，每個交易時段最多觸發一次。範圍設定在諮詢期間獲85%人士支持。港交所表示，現時乃推行市調機制第一階段措施，將在6個月後進行檢討，再實施第二階段措施，容許每隻範圍內股票再同一交易時段內多次觸發機制。
港交所市場主管姚嘉仁表示，新制可加強股票在市場出現極端價格波動時的保障，並進一步符合慣例及監管指引。
記者：馬迪帆
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