有傳今年初被中方叫停的滬倫通計劃或將鬆綁。上海交易所表示，將於今年推動滬倫通東向開通。

上交所還計劃推出交易所債券市場跨境互聯互通方案，以及公司債等信用債券品種逐步納入全球主流債券指數。同時，將改善旨在應對極端市場狀況的政策準備金，以監控和抵禦市場的主要風險。

滬倫通指上交所與倫交所之間的互聯互通機制。計劃可讓符合條件的上海及倫敦兩地上市公司發行存託憑證(GDR)，並在對方市場上進行交易。

有關計劃在去年6月開通，華泰證券（6886）成為首家在英國發行全球存託憑證的內地上市公司。隨着中英關係日趨緊張，直至今年1月初，有傳中方暫時叫停計劃。不過，中證監會新聞發言人常德鵬於當時澄清，滬倫通是資本市場自主開放的重要舉措，有利於拓寬雙向投融資渠道，又稱境外11間券商完成了GDR的備案，所謂叫停滬倫通的傳聞，不符合事實情況。

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