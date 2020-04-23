【公司業績】中人壽首季保費收入升13% 新冠疫情賠付2320萬元
文章日期：2020年4月23日 17:00
中人壽（2628）收市後公布．按照中國企業會計準則，今年首季保費收入3077.76億元人民幣（下同），按年升13%；期內淨利潤170.90億元，按年下降34.4%。
中人壽今日收報15.82元，無升跌。期內收入3377億元，按年增加8.2%，新業務價值按年增8.3%；退保率為0.28%，較去年同期下降0.34個百分點。截至3月底，公司投資資產約3.68萬億元，較去年底增長2.8%；總投資收益454.53億元，總投資收益率為5.13%。
截至今年3月底，公司核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為272.15%和281.57%。
中人壽又指，期內新冠肺炎疫情的相關賠付達2320萬元，其中針對一線抗疫醫護人員賠付1079萬元。
記者：陳子凌
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