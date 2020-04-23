政府統計處公布今年3月消費物價指數，整體消費物價較去年同期上升2.3%，高過預期的1.8%，亦高於今年1、2月合計的平均升幅1.8%，主要由於今年1月政府代繳公屋租金及房協豁免乙類屋邨租戶三分二租金所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，3月綜合消費物價指數（即基本通脹率）為2.6%，較2020年1、2月平均升幅3.1%為低，主要是由於豬肉價格升幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年3月止的三個月平均每月變動率為0.0%，與截至2020年2月止的三個月的相應變動率相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，今年3月錄得價格升幅的類別為食品（不包括外出用膳）、按年升13.0%；雜項物品按年升3.5%；住屋按年升2.6%；外出用膳按年升1.6%；交通按年升1.1%；雜項服務按年升1.1%。錄得跌幅的類別為電力、燃氣及水、按年跌16.1%；衣履按年跌4.0%；耐用物品按年跌2.4%；煙酒按年跌0.6%。

政府發言人表示，由於食品通脹輕微回落，加上大部分其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力有不同的緩和，基本消費物價通脹率由1、2月合計的3.1%，下降至3月的2.6%。展望將來，短期內通脹應維持溫和，嚴峻的本地經濟形勢下，本地成本壓力有所緩和。由於環球經濟陷入衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退，政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

記者：蕭嘉聰

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