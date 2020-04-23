受累於WTI期貨跌至負數，中行（3988）旗下原油期貨產品原油寶導致投資者損手，交易暫停。投行Jefferies發表報告指，估計中行要為事件作出2億元（人民幣，下同）至最高5億元的撥備虧損，料佔公司去年除稅前盈利0.1%至0.2%。

Jefferies指出，Interactive Broker（IB）已公布其撥備虧損為8800萬美元（約6.86億港元），其涉及交易的價格與中行情況相同，惟IB的未平倉合約，只佔整個5月未平倉合約的15%，相較之下中行的佔比應較IB為少。

Jefferies稱，據日前新浪網流傳的4月20日文件截圖，原油寶投資者持有長倉140萬桶及短倉2.02萬桶，目前持有長倉的3261名投資者，欠中行3.7億元。該文件與交易商估計一致，惟有待證實是否所有分行投資者都已計算在內，而根據網上其他不同的交易截圖，顯示原油寶產品主要由長三角一間分行銷售。

Jefferies相信，因投資者須向中行倒貼，而中行依據合約有權將客戶戶口透支轉移的情況下，部分交易損失能夠追回。若投資者未能向中行支付，中行會向中國信貸評級系統報告，但預料會有投資者向法院提出仲裁訴訟，因此估計中行的潛在損失介乎2億元至5億元之間，大幅低於市場曾估計的300億元損失。該行予中行「持有」評級，目標價2.97元。

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