港股午後升勢收窄，續於24000點爭持，日中最多升過214點，高見24107點，惟之後指數急回，全日最多跌過87點，2萬4大關得而復失，低位見23806點，收市升83點或0.35%，報23977點，成交金額965億元，較上日減少0.53%；國指升33點或0.35%，報9703點。

騰訊（0700）領升大市，揚0.54%，升穿410元關口，收報411.6元，貢獻恒指14點。國際金融股捱沽，友邦（1299）跌0.64%，收報69.65元；匯控（0005）跌0.39%，收報38.7元。渣打（2888）連跌8日，今日再破底，低見36.75元，收報36.9元，過去8個交易日累跌14.88%。受累「原油寶」事件，中行（3988）跌1.37%，收報2.87元。

油價回勇，三桶股齊揚，中海油（0883）升2.43%，收報8.44元；中石油（0857）升0.75%，收報2.7元；中石化（0386）升0.53%，收報3.78元。F三星原油期（3175）今日終見反彈，漲近9%，收報1.95元。

藍籌中以銀娛（0027）表現最好，收市升3.59%，收報50.45元；另一濠賭股金沙中國（1928）亦有支持，收市升2.77%，收報31.55元。申洲國際（2313）最差，跌1.73%，收報88.05元。

內房股走高，潤地（1109）升0.97%，收報31.1元；碧桂園（2007）升2.01%，收報9.62元；中海外（0688）中午公布，首季經營溢利跌近25%，但仍無阻股價向上，收市升0.58%，收報26.2元。

教育股升勢延續。中教控股（0839）收報11.8元，升9.67%；希望教育（1765）收報2.02元，升8.6%；宇華教育（6169）收報6.95元，升5.62%。

佳兆業健康（0876） 擬進一步拓展健康板塊業務，股價今日急升，收報0.168元，升23.53%。

壹傳媒（0282）旗下《蘋果日報》訂閱人數「告急」，該股已連跌4日，累跌逾一成，收報0.142元，跌3.4%。

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