第三間虛擬保險公司OneDegree今日開業，推出首隻產品寵物保險「毛價保」。比較市場其他產品，該行產品只有醫療保障，但沒有設定個別保障的分額上限，而自付額亦設在一成，低於同業的三成水平。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，他們希望簡化產品設計，專注客戶需要的保障項目，產品在無需解說下簡便易明，才適合在網上銷售，「如果要個客向下看多幾個版面，其實已經失去那個客戶」。

市面上寵物保險均會在醫療外包括第三者責任保額，不過郭彥麟表示，他們在市場調查發現，其實沒有客戶表示需要以上保障，因為香港的寵物紀律訓練相對較好，而在外國有狗主照顧寵物不佳，結果因第三者責任保險令保費上升。另外，一些危險犬種因第三方責任保障，連帶整個寵物保險被拒保，「但其實牠們亦需醫療保障」。

OneDegree寵物保險最基本計劃，保障包括手術費用、過夜住房費用、X光及超聲波，保額為2萬元。另設兩個計劃，兼包化驗、藥物、專科和普通科診金，保額分別為2.5萬和3萬元。保費按貓狗品種和年齡計算收費，投保年齡由13周至8歲，可終身續保。OneDegree又表示，現時投保亦會將新冠肺炎納入保障範圍。

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