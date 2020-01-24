於推廣期間，合資格人士（現居於香港或澳門，年滿 18 歲或以上的香港或澳門身份證持有人）凡於foodpanda的網站或手機程式中享用有關服務，即可獲取連結至富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁，登記程序簡單方便 – 只需輸入由foodpanda提供的推薦碼及填妥網上登記表格即可，顧客可同時登記與其同住的 18 歲以下子女，免費獲得新型冠狀病毒保障。成功申請者均會收到由富衛發出之確認電郵。

具體而言，於保障期間確診而需住院，住院期間可享每星期5,000元，長達8星期的住院現金保障，不足一星期亦以一星期計算。另外，一經確診更可預支4星期住院現金，獲發一筆過20,000元。若於保障期間確診並直接因此病身故，可獲一筆過20萬元的身故賠償。

於富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁成功提交申請後的翌日起 ，保障即時生效，保障期為45天。而每名被保人士只可享有此保障一次， 重複登記會根據最早登記日期而釐定相關保障期。