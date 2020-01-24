【外賣送保險】富衛向foodpanda員工及客戶提供免費新冠肺炎保障
文章日期：2020年4月23日 16:02
外賣平台Foodpanda宣布，伙拍FWD富衛保險，參與其「#stayhomemoments」活動，為foodpanda 員工、 送遞員及客戶提供免費新型冠狀病毒保障，包括高達24萬元的住院現金保障及身故保障，藉此提供額外的健康保障。據了解，Foodpanda亦將為送遞員派一枝發酒精搓手液和20個口罩。
富衛指出，由即日起至5月15日期間，富衛為foodpanda的惠顧顧客免費送出新型冠狀病毒保障，包括高達240,000港元之住院現金保障及身故保障。
於推廣期間，合資格人士（現居於香港或澳門，年滿 18 歲或以上的香港或澳門身份證持有人）凡於foodpanda的網站或手機程式中享用有關服務，即可獲取連結至富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁，登記程序簡單方便 – 只需輸入由foodpanda提供的推薦碼及填妥網上登記表格即可，顧客可同時登記與其同住的 18 歲以下子女，免費獲得新型冠狀病毒保障。成功申請者均會收到由富衛發出之確認電郵。
具體而言，於保障期間確診而需住院，住院期間可享每星期5,000元，長達8星期的住院現金保障，不足一星期亦以一星期計算。另外，一經確診更可預支4星期住院現金，獲發一筆過20,000元。若於保障期間確診並直接因此病身故，可獲一筆過20萬元的身故賠償。
於富衛「免費新型冠狀病毒保障」登記網頁成功提交申請後的翌日起
foodpanda 香港行政總裁 Arun Makhija 表示，希望在這充滿挑戰的時期實行最有效及可行的措施，與大家共渡時艱，其中一項是與FWD合作，為送遞員、員工及客戶提供免費的新 型冠狀病毒保障。富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，會在這充滿挑戰的時期提供最及時和合適的保障。