上海商業銀行宣布，該行去年的綜合溢利錄得30.22億元，較2018年高出1.76億元或6.2%，主要來自淨利息收入、企業額度服務費收入及外匯收入的強勁升幅。期內，該行淨利息收入按年增長10.2%，淨息差於2019年內稍為收窄2個基點，至2.01%。

截至去年底，受證券、投資產品及人壽保險業務收益減少影響，淨服務費及佣金收入持平；貸款總額按年增長13.9%，客戶存款總額按年增長11.5%，貸存比率按年升2個百分點至58%，貸款減值比率改善至0.57%。

期內，該行的總資產達2,230億元，按年增加250億元或12.7%。平均資產回報率及平均股東資金回報率分別為1.4%和10.3%。去年成本與收入比率由2018年全年平均32%，改善至30%；資本充足比率為19.5%，流動性維持比率全年平均為53.3%，均處於健康水平。

該行又指，可歸屬於該行股東的全面收益總額為36.63億元，按年增加10.9%，主要由於本行債務證券及股權投資按市價計有所增值。

記者：溫藹紅

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