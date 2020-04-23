【明報專訊】新任財經事務及庫務局長許正宇何許人也？在周二之前恐怕很多人都一頭霧水，跟財經新聞較貼的記者可能都會知道他是金融發展局首任行政總裁。這兩天大家在網上才開始看到更多他的資料。曾經與他共事的人對他的口碑都不錯，說他勤力肯做，對人亦友善。2012年梁振英坐正做特首之前公開招聘副局長，據講當時已是民建聯成員的許正宇亦有參加遴選，只是最終未有加入，今次不單止做副局長，還成為最年輕的問責局長之一，可能許正宇自己都估不到機會突然間從天而降。

許正宇家底根正苗紅，本欄不再重述。已故姐姐許曉暉早在2008年已加入特區政府做民政局副局長，其間廣結人緣，可惜前年年底早逝。

根正苗紅 姊為已故許曉暉

曾與許正宇共事的人都說他的作風與姐姐相近。兩姐弟十多年前一齊加入了2003年SARS後催生的政論團體「三十會」，這個組織早已出產過問責團隊前高官。現任金發局主席李律仁當年亦是三十會的活躍成員，這可能可以解釋為何許正宇去年會被「獵頭」加盟金發局做首任CEO。有報道指他去年4月當選民建聯中委之後，曾表示無意從政，但以他曾接受推薦做副局長，以至去年出任民建聯中委，可看出他所謂不想從政，可能只是不想出來參選做議員，而不是不想加入特區政府這個「熱廚房」。

當選民建聯中委後 曾稱無意從政

金發局去年宣布委任許正宇做CEO時，指他曾任港交所董事總經理，「於市場發展科及上市科擔任要職超過12年，為港交所近年一系列重要策略性項目的主要統籌人，其中包括滬港通、深港通等。」據知，許在港交所期間主要是在內地事務團隊中工作，當然有份參與滬港通、深港通的籌備，但並非項目經理，當年籌備滬深港通的團隊不下百人，許是其中之一。可能因為眼見港交所從內地來港的高層眾多，發圍機會不大，許兩年前離開港交所，加入新世界（0017）做策略發展總監，焦點研究大灣區的策略。據講他是接受減薪加入新世界，但始終新世界的業務不離地產、零售、酒店，令他累積十多年金融領域經驗無用武之地，所以做了未夠一年就去了金發局。

許正宇出身全球頂級名校牛津，在新加坡INSEAD又取得工商管理碩士學位，履歷近乎無懈可擊。但上任就要面對前上司港交所行政總裁李小加、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁歐達禮等眾多金融衙門的「高人」，能否應付得來對他可能是一大挑戰。不過有朋友說，自從回歸初年的許仕仁之後，又有哪一個財庫局長駕馭得了這幾個大衙門？市場普遍理解，財庫局在金融政策領域最多只是個「聯絡辦公室」，最緊要是他頂頭上司「財爺」有幾「撐」。不過，當下一波輪到司長大執位的傳聞不脛而走時，可能許正宇心目中最想知道的答案，是他的未來老細到底會是誰？

[李曉佳 財經澡堂]

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