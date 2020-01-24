特許金融分析師（CFA）協會今日就本港佣金制度及銷售模式發布報告，CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩表示，香港近年佣金水平有所下降，但仍以佣金制度主導市場，採用諮詢收費的僅有少數高端財富管理機構，前者牽涉較多利益衝突。但她表示，佣金制度未必一定不利，需要監管機構維護投資者利益。

她又提示，近期市況波動，可能多了有關違規銷售的投訴，但並不代表市場真的出現此負面趨勢，部份投資者出現輸蝕，未必是不恰當銷售（misselling）之過，即使同一時間針對同一產品出現大量投訴，也需要調查才能確認其性質。

除券商主要採用佣金制以外，香港的基金銷售渠道則具有集中的特點，銀行掌握近七成市場份額。梁家恩提到，曾有調查顯示，本地3間大型銀行負責全城近八成的基金銷售。她表示，現況，情況不利於競爭多元化，但亦是大勢所趨，因為近年監管機構逐步提高要求，規模小的公司未必承擔到合規費用，有利大公司搶灘。

今年以來市場異常波動，她表示，前景難以預測，亦很難說是否會再重現雷曼兄弟破產後金融海嘯，投資者變為苦主、損失慘重的情況，但監管機構應該適時提醒各間投資機構，其具有謹慎責任（duty of care）。她續指，在現時艱難的情況下，機構與客戶之間建立互信至為重要，銀行或投資機構高管一定要與前線銷售員工溝通，確保作出為客戶最佳利益的決定。

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