受疫情影響，香港零售業大受打擊，星展銀行 （香港）香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙認為，行業過去在SARS及金融海嘯後反彈，主要受旅客所帶動，但今次香港政府因應新冠肺炎設立了旅遊管制，加上預計中國旅客出境遊至明年才蓬勃發展，疫情在7月慢慢好轉，料今年全年零售銷售跌17%。

許明蕙預計，雖然食品及衞生用品銷售增加，但香港依賴遊客消費為主，第二季香港零售銷售整體仍會下跌三成，第三季受去年社會不穩影響，基數較低下跌幅可收窄，到第四季更有機會錄得輕微升幅，而明年全年則有望升11%。

零售股方面，許明蕙指出，主要以旅客消費為主的公司，例如珠寶及化妝品股，受疫情影響表現較差，預計第二季同店銷售跌六成，至第四季有望持平或低單位數增長。

她又指，零售商過去已部署澳門市場，現時生意佔港澳業務約三成，可以視為香港零售的補給，始終港澳是免稅港，購買高價產品有一定價差。如果香港社會不太穩定，相信中國旅客會轉至澳門消費。據她了解，零售商今年預計在港縮減5至10%分店數目，尤其是遊客區，至於澳門店舖數目將平穩至正增長，中國的開店步伐較以往放緩，例如過去每年開500間分店，今年將減至300間，中國業務比重亦愈來愈大。

她表示，近日政府公布的各項補貼，對快餐等固定成本的公司幫助較大，但對旅遊消費的零售商幫助不大，現時零售商傾向節省成本，透過無薪假等內部運作改變盈利水平，成本架構改變下，將利好中長線表現。

她認為，本地零售股股價今年以來已跌三至四成，現時亦是「撈底」機會，該行給予周生生（0116）、六福（0590）及莎莎（0178）「買入」評級，12個月目標價分別為13.66元、20.21元及1.68元。但她提醒，部分股份以3月為年結，下半財年或錄得虧損。

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