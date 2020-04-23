港股今早繼續反彈，但遇到阻力，恒指高開後最多升214點，高見24,107點回軟，曾經倒跌87點，回試23,800點水平，半日收報23,948點，升54點或0.23%；國指升0.24%。大市半日成交523億元。

恒指重磅股騰訊（0700）、平保（2318）、中移動（0941）靠穩；互聯網軟件個別發展，阿里巴巴（9988）、美團（3690）偏軟跌近1%；阿里健康（0241）、金蝶（0268）、微盟（2013）升逾3%。電子產品或部件股表現參差，中芯（0981）、舜宇（2382）跌2%，小米（1810）、比亞迪電子（0285）分別升1%和3%。濠賭、醫藥股向好，銀娛（0027）、中生製藥（1177）升逾2%。另有建材、石油燃氣、教育、小型物管、本地零售、出口、港口股等做好，整體表現偏好。

雖然有少數強勢股仍不斷創新高，但部分強勢股升至年內高位裹足不前情况，在尚未能出現突破而市況未差之際，資金繼續逐步轉強追上來股份。隨着內地人流限制放寬，航空業走出谷底跡象，加上油價低迷，進一步有助行業復蘇。此外，全球航空業重創，亦為內地航空公司提供擴張機會，據報三大中資航空公司參與收購維珍澳洲航空談判。

股價方面，中資航空股中東航（0670）表現稍稍跑贏，今早再度重上3元水平，後市有機會上試3.3元；可於3元附近吸納，短線以低收2.9元止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員