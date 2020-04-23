內地面對新冠肺炎疫情影響，中教控股（0839）投資者關係總監羅潤瑜表示，集團旗下高等院校的學生未有停學，並且保持網上教學，學費早已經在去年9月學期開課時收取及按月攤分入賬，並視乎各地落實政策才按受疫情影響期間相應退還部分月份學生住宿費，這部分才佔整體收入6.7%而已。另集團在期間亦可以節省水、電及行政費。她預期，就算經濟下行，也不太影響學費提升，亦不會對集團帶來財務壓力。

她說，招生方面，由於今年內地的高考在7月份進行，因此會於6、7月份左右才與內地教育部門，討論新學年的招生名額。以過往經驗，每年高考生數目平穩，集團會按前一學年的基礎招生。同時為減低經濟情況對勞動市場的壓力，內地已有政策，提升學生留校進修。

在疫情影響期間，羅潤瑜稱，在處理購併時，前期信息調研及會面，仍可以以視象會議進行，但是境外併購則受出入境問題影響而停頓。集團大抵每年以收購2至3間學校或促成合作的進度，去實現擴充。

至於擴建旗下院校方面，羅潤瑜指出，廣州白雲學院新校園未受疫情影響，並如期開工建設，松田學院的校區土地出讓手續則比預期略遲，但是一旦完成手續即會動工，因此仍會預期新校區可按計劃在2021年9月招生。

她又稱，集團在期內提高股息派發2.83倍，主要考慮到經營穩定，甚至在負債率只有21.1%，貸款年期逾五成為2年以上，尚有融資空間應付擴充，加上已完成多項購併，因此著手回饋股東及提升派息，亦會考慮回購股份。因應內地加快推進獨立學院轉民辦及轉型，料有助提升營運效益及盈利，集團亦會著手物色空間。

記者：陳偉燊

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