隔晚美股做好，港股今早高開99點，最高一度升逾210點，升穿24000點大關，高見24107點，惟A股半日回吐，港股亦一度倒跌，最低見23806點，跌87點，收市升54點或0.23%，報23948點，成交金額523億元；國指升23點或0.24%，報9693點。

油價回勇，石油股亦向好。中海油（0883）領升，半日升2.55%，收報8.45元，貢獻恒指11點。其他油股方面，中石油（0857）升1.12%，收報2.71元；中石化（0386）升1.06%，收報3.8元。F三星原油期（3175）終反彈，收報1.92元，升7.3%。

騰訊（0700）半日做好，升0.24%，收報410.4元。國際金融股下跌，友邦（1299）跌0.86%，收報69.5元；匯控（0005）跌0.39%，收報38.7元。受「原油寶」事件影響，中行（3988）跌1.37%，收報2.87元。

藍籌中銀娛（0027）表現最好，半日升3.29%，收報50.3元；瑞聲（2018）跑輸，跌2.17%，收報36.15元。

其餘個股方面，維達（3331）首季純利增加64.8%至3.77億元，收報22.65元，跌2.16%。

金沙中國（1928）母公司公布業績，其中關於金沙中國的淨收益總額第一季減少65.1%至8.14億美元，淨虧損為1.66億美元，該股半日升2.12%，收報31.35元。

PRADA（1913）發公告，撤回已宣派的每股0.02歐元末期息，收報26.3元，漲2.73%。

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